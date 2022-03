Un club de Ligue 1 veut rapatrier Morgan Sanson

La suite après cette publicité

À jamais le premier. Le 17 janvier 2017, Morgan Sanson est devenu la toute première recrue de l'ère Frank McCourt à l'Olympique de Marseille. Une fierté pour le milieu arrivé de Montpellier. Quatre ans et 157 matches plus tard (25 buts), le natif de Saint-Doulchard a quitté la cité phocéenne. Direction Aston Villa pour aller conquérir la Premier League. Acheté 15,8 M€ par les Anglais, le Français arrivait des ambitions et des rêves plein la tête.

Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Lors de sa première saison, il n'a joué que 9 rencontres (3 titularisations) avant d'être sérieusement blessé à un genou. Absent durant 158 jours, Sanson a manqué la fin de saison 2020-21 ainsi que la préparation estivale de l'exercice suivant. Après plus de cinq mois à se retaper physiquement, le Frenchy a retrouvé les terrains le 22 septembre dernier face à Chelsea (41 minutes jouées).

362 minutes jouées cette saison

Mais il est vite retourné à l'infirmerie, lui qui a été touché aux ischio-jambiers (lésion musculaire) face aux Blues. Un nouveau coup dur pour le milieu de 27 ans qui a finalement fait son grand retour le 1er décembre face à Manchester City (14 minutes) avant d'enchaîner face à Leicester et Liverpool. Absent quelques rencontres fin décembre, il a ensuite retrouvé le groupe de Steven Gerrard. Un coach lui a tendu la main en fin d'année 2021.

«Je me suis assis avec Morgan, face à face, et je lui ai dit de se mettre à niveau d'un point de vue physique et mental afin qu'il soit prêt car il y aura des opportunités pour lui. Nous connaissons certainement sa qualité. Nous savons qu'il peut nous aider». Malgré cela, l'ancien joueur des Reds n'utilise presque pas Sanson. Cette saison, il est apparu à 9 reprises et seulement 3 fois en tant que titulaire (0 but et assist, 362 minutes jouées). Une situation qui commence à devenir pesante pour le joueur.

Nantes pense à lui

Selon nos informations, Morgan Sanson n'écarte pas de quitter Aston Villa cet été, lui qui n'a joué que 19 matches depuis son arrivée en janvier 2021 (6 titularisations en tout). Des sources proches du club anglais nous assurent même que le milieu sous contrat jusqu'en 2025 veut s'en aller. Toujours d'après nos informations, le FC Nantes a coché le nom de Morgan Sanson. Son profil est très apprécié chez les Canaris, où Antoine Kombouaré a fait de lui une priorité.

Il reste à savoir ce qu'Aston Villa compte faire du joueur. Mais a priori, la porte pourrait bien s'ouvrir, pour un prêt ou plus, puisque le club anglais veut absolument recruter un milieu de terrain lors du prochain mercato. Nantes donc et certainement d'autres clubs de Ligue 1 risquent de s'engouffrer dans la brèche pour relancer un joueur expérimenté après ses passages à Montpellier et Marseille. Affaire à suivre...