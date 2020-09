Real Madrid : Sergio Reguilon évoque son avenir

Se débarrasser du meilleur latéral gauche de Liga la saison dernière, appelé avec la Roja, c'est une perspective qui fait grincer des dents. Et pourtant le Real Madrid, ayant besoin de liquidités, pourrait bien lui chercher une porte de sortie. Et Sergio Reguilon, après sa belle saison au FC Séville, ne manque pas de prétendants.

En pleine préparation de la Ligue des Nations avec l'équipe d'Espagne, le jeune gaucher a parlé de son avenir sur Radio Marca : « j'y vais jour après jour. Si je pense aux appels et à ma destination, je n'apprécierai pas la sélection et je n'ai pas envie de cela. Évidemment, le Real Madrid est ma maison, mais ce n'est pas facile ... J'ai tous les facteurs en tête ». Un moyen d'affirmer son envie de rester au Real tout en ouvrant la porte à un possible départ.