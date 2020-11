Man City : Ferran Torres raconte ses débuts de rêve

Cet été, Ferran Torres a quitté Valence pour rejoindre Manchester City, qui a mis environ 22 millions d'euros sur la table pour s'attacher ses services. Et l'Espagnol de 20 ans comme les Skyblues ont fait le bon choix puisque leur union se passe parfaitement pour le moment. Apparu à 11 reprises toutes compétitions confondues, il a marqué 4 buts. Il a aussi commencé à faire sa place au sein de la Roja, avec laquelle il a marqué un triplé face à l'Allemagne. En conférence de presse ce mardi, il a raconté ses premiers pas dans le club mancunien. «Manchester City, en tant que club, a une équipe formidable pour vous aider à vous installer. Mes coéquipiers m'ont également beaucoup aidé. Je m'entends bien avec les joueurs espagnols, en particulier Eric Garcia, car je le connais en équipe nationale. Mais tous m'ont aidé à m'installer au club».

Puis, il a ajouté : «avec mes coéquipiers, nous sommes tous très heureux que l'entraîneur reste avec nous plus d'années. Nous espérons qu'il pourra nous donner beaucoup plus de succès et nous sommes tous heureux de la nouvelle. Quand je suis arrivé, je savais que c'était une belle opportunité pour moi, je savais que ça allait être difficile à cause du changement de championnat et de pays mais j'ai travaillé dur chaque jour pour avoir l'opportunité de jouer pour cette équipe. Mon objectif est de travailler dur pour que le manager me fasse confiance pour me donner des minutes».