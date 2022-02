FC Barcelone : le nouveau visage d'Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Le mois de janvier n'a sûrement pas dû être facile à vivre pour Ousmane Dembélé. Poussé dehors par la direction du FC Barcelone, qui n'a finalement pas réussi à trouver preneur pour le Français, l'ailier est donc resté en Catalogne. Heureusement pour lui, Xavi semble bel et bien compter sur lui et n'a pas cédé à la pression de Joan Laporta qui voulait qu'il passe les derniers mois de contrat en tribunes.

Même si les prestations excellentes d'Adama Traoré lui ferment les portes du onze titulaire, Dembouz est considéré comme un atout offensif important par son entraîneur. Et comme l'indique Sport, il a même un peu changé. C'est un nouveau Dembélé qu'on voit depuis la fin du mercato hivernal. L'arrivée de Pierre-Emeric Aubameyang lui a par exemple fait énormément de bien, les deux hommes étant assez proches depuis leur aventure commune à Dortmund.

Un Dembélé irréprochable

Mais pas que. Il serait ainsi de plus en plus à l'aise dans le vestiaire, où il s'entend bien avec les Français comme Umtiti ou Lenglet, mais également avec les jeunes joueurs de l'effectif, avec qui il n'hésite pas à blaguer. De façon globale, c'est un joueur qui est apprécié par ses coéquipiers. Le journal souligne que son attitude et son comportement ont été impeccables pendant tout ce long feuilleton.

En somme, il semble épanoui et est totalement impliqué et motivé. Reste cependant à voir comment l'accueillera le Camp Nou, où il n'a plus joué depuis deux mois, lui qui avait été hué à l'annonce de son nom face à l'Atlético de Madrid (il n'était finalement pas entré en jeu, NDLR). Le journal précise cependant que tout ceci ne devrait rien changer à son avenir, qui a de grandes chances de s'écrire loin de Barcelone, alors que nous vous dévoilions récemment l'existence d'un accord avec le PSG...