Pep Guardiola a proposé Aymeric Laporte à Joan Laporta

Il n'y a pas que les clubs et les agents qui travaillent durant le mercato. Les entraîneurs participent parfois aux diverses tractations. C'est notamment le cas de Pep Guardiola à en croire la RAC1, dont Mundo Deportivo rapporte les faits. Selon la radio catalane, l'entraîneur de Manchester City a rencontré Joan Laporta au cours d'une compétition de golf cette semaine, le Trophée des Légendes à Palma de Majorque dans les îles Baléares.

Durant cette entrevue, Guardiola a proposé à son ancien président au Barça les services d'Aymeric Laporte, sur lequel il ne compte plus vraiment, et qui serait susceptible d'accepter de s'en aller chez les Culés. Les situations d'autres éléments des deux équipes ont aussi été évoquées comme celle de Bernardo Silva, Joao Cancelo, Sergi Roberto, Ousmane Dembélé et Raheem Sterling. Reste à savoir si cela aura un effet sur le mercato.