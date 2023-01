Equipe de France : Noël Le Graët présente ses excuses à Zinedine Zidane !

C’est une déclaration à l’emporte-pièce qui fait l’unanimité contre elle. En lâchant des mots peu amènes à l’encontre de Zinedine Zidane, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët s’est offert une polémique d’ampleur internationale. « Zidane au Brésil ? Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! » et « certainement pas, je ne l’aurais même pas pris au téléphone », voilà deux phrases qui ont légitimement indigné les amoureux du football, qui ont vibré devant les exploits de ZZ joueur et entraîneur. De Kylian Mbappé à Franck Ribéry, les joueurs ont pris soin d’exprimer leurs désaccords depuis hier soir et cette terrible interview accordée à RMC.

La suite après cette publicité

Il semblerait qu’une prise de conscience, volontaire ou forcée, ait eu lieu du côté de Noël Le Graët, généralement pas du genre à renier ses propos. En effet, un communiqué a été adressé à l’AFP ce lundi matin pour calmer le jeu. « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu’il était et l’entraîneur qu’il est devenu ». Il reconnaît des « propos maladroits qui ont créé un malentendu ».

À lire

Équipe de France : la justification lunaire du clan Le Graët aux propos choquants sur Zinedine Zidane

Quelle suite pour Le Graët ?

Noël Le Graët fait donc amende honorable, mais le mal est fait et les critiques continuent d’affluer depuis hier soir. Ce lundi matin, le Real Madrid a officiellement réagi en communiquant son effroi devant les propos de Le Graët au sujet de son ancien joueur français et réclamant des excuses. Reste désormais à savoir quelle tournure va prendre l’affaire, dans un contexte déjà très tendu au sein de la FFF.

La suite après cette publicité

On rappelle qu’un audit a actuellement lieu au sein de l’instance, réclamée par la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Noël Le Graët doit même répondre demain aux questions d’inspecteurs chargés d’enquêter sur le fonctionnement de la Fédération. La pression exercée sur le président Le Graët était déjà très forte, elle va devenir insoutenable dans les prochains jours.

Le communiqué entier de Le Graët :

« J’ai accordé un entretien à RMC que je n’aurais pas dû accorder car il cherchait la polémique en opposant Didier à Zinédine Zidane, deux monuments du football français. J’admets avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu. Zinédine Zidane sait l’estime immense que je lui porte, comme tous les Français. Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu’il était et l’entraîneur qu’il est devenu. »