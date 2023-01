Le communiqué terrible du Real Madrid après la violente sortie médiatique de Le Graët sur Zidane !

La suite après cette publicité

Noël Le Graët s’est tiré une sacrée balle dans le pied. Alors que la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026 venait d’être actée, le président de la FFF n’a sans doute pas raté les critiques qui ont accompagné cette annonce. Mais face à la polémique, NLG aurait pu garder le silence et laisser passer l’orage. Mais non. Sollicité par RMC Sport, le boss du football français s’est complètement lâché sur Zinedine Zidane.

« Zidane au Brésil ? Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club… sélection, j’y crois à peine en ce qui le concerne. (…) Certainement pas, je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu’il trouve un club ou une sélection. » Des propos qui ont eu le mérite de réveiller le monde du football. Kylian Mbappé en premier.

À lire

Équipe de France : tout le monde cartonne Noël Le Graët !

Pas touche à Zidane

Le joueur du Paris Saint-Germain a été la première figure du football français à tacler durement le président de la FFF. Depuis, les réactions s’enchaînent et NLG a réussi à faire l’unanimité contre lui. Plus que jamais menacé, le Breton a même réussi à s’attirer les foudres du Real Madrid. Même si Zidane n’est plus l’entraîneur de la Casa Blanca, les Merengues ont publié un communiqué cinglant : on ne touche pas à ZZ !

La suite après cette publicité

« Le Real Madrid CF regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération française de football, Nöel Le Graët, à propos de Zinedine Zidane, l’une des plus grandes légendes du sport mondial. Ces mots impliquent un manque de respect envers l’une des figures les plus admirées par les fans de football du monde entier et notre club s’attend à une rectification immédiate. Zinedine Zidane, champion du monde et champion d’Europe défendant le maillot de son pays, parmi de nombreux autres titres, représente les valeurs du sport et l’a démontré tout au long de sa carrière professionnelle de joueur et d’entraîneur. Les déclarations du président de la Fédération française de football sont inappropriées pour quelqu’un qui détient cette représentation et se disqualifie, comme celles qu’il tient également à propos de notre capitaine Karim Benzema, actuel Ballon d’Or, champion de la Ligue des Nations avec la France en 2021. et vainqueur de 5 Ligue des Champions, parmi de nombreux autres titres. » A bon entendeur.