Barça : Franck Kessié est d’accord pour s’en aller

L’histoire entre Franck Kessié et le FC Barcelone touche déjà à son épilogue. Arrivé l’été dernier en provenance de l’AC Milan, l’international ivoirien devrait être le premier élément catalan à plier bagage cet été. Ce mercredi, le quotidien AS indique que le club et le joueur auraient en effet trouvé un terrain d’entente au sujet d’un départ.

S’il avait répété avec insistance vouloir s’imposer au Barça ces derniers mois, Kessié aurait été informé par Xavi en personne des besoins immédiats de liquidités du club. C’est avec le cœur lourd et une pointe de résignation qu’il aurait ainsi consenti à s’en aller. AS ajoute que le club catalan n’aurait pour le moment pas reçu la moindre offre concrète pour son joueur, même si l’Inter Milan, Liverpool ou encore Tottenham, auraient pris la température sur le dossier. Avec un prix de départ fixé à hauteur de 35 millions d’euros, les enchères peuvent désormais débuter.

