Arsenal : le message d'adieu de Willian

Arsenal a annoncé lundi la résiliation à l'amiable du contrat de son milieu offensif Willian, qui fait son retour aux Corinthians, également son club formateur. Dans son message d'adieu posté sur ses réseaux, l'international aux 70 sélections a tenu à saluer ses supporters : «Je tiens à remercier Arsenal pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée et pour l'accueil chaleureux reçu par tout le monde au club. Je suis arrivé en Angleterre en 2013 et j'ai apprécié chaque minute de mon séjour ici. Je veux remercier tous ceux qui m'ont aidé sur le chemin pour jouer dans cette merveilleuse ligue qui est pleine de cœur et d'esprit. [...] Aux fans d'Arsenal, je suis désolé que nous n'ayons jamais pu nous rencontrer correctement en raison de la pandémie, mais je sais que votre désir de réussite et votre soutien au club sont incroyables, alors je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, car vous le méritez».

L'ancien de Chelsea déplore également le traitement médiatique qu'il a subi lors de sa saison au nord de Londres : «Malheureusement, les choses sur le terrain ne se sont pas déroulées comme nous l'avions prévu et espéré, j'ai reçu beaucoup de critiques, notamment de la part de certains membres de la presse qui pensaient que j'étais venu ici pour des raisons financières... J'espère qu'avec mes actions d'aujourd'hui, j'ai expliqué à ces personnes et qu'elles comprennent maintenant que ce n'était pas le cas. J'espère que cela apprendra à certaines personnes qu'elles ne devraient pas être si promptes à porter des jugements et à créer de mauvais environnements pour se rendre importantes, même si j'accepte que cela fasse partie du jeu».