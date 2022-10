Arnaud Kalimuendo veut s'inspirer de Karim Benzema

Nouveau joueur du Stade Rennais depuis le dernier du mercato estival, Arnaud Kalimuendo a forcément suivi d'un oeil attentif la cérémonie du ballon d'Or et son nouveau lauréat, Karim Benzema (34 ans). Il y a 14 ans d'écart entre les deux joueurs qui évoluent au même poste. Le jeune attaquant français de 20 ans veut apprendre de son aîné.

« C'est logique avec sa saison dernière plus que réussie. C'est un très grand joueur qui m'inspire énormément. Comme Ronaldo le Brésilien et (Robert) Lewandowski. Ils sont maîtres dans cet art des déplacements et de tout ce que fait un grand attaquant. Et par son humilité et son travail, il prouve qu'on peut toucher ses rêves » confie "Kali" à L'Equipe.