Daniele Rugani ne regrette pas le choix Rennes

L’été dernier, le Stade Rennais avait choisi de renforcer sa défense en obtenant le prêt du défenseur italien e la Juventus, Daniele Rugani. A 26 ans, ce dernier ne s’est jamais imposé à Turin, mais il avait l’occasion de prouver sa valeur au sein d’un club ambitieux et découvrant pour la première fois la Ligue des Champions. Mais l’aventure bretonne a viré au fiasco pour le Transalpin.

Après seulement une apparition en Ligue 1, Rugani a quitté le SRFC pour être prêté à Cagliari. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, le joueur ne regrette pas d’avoir tenté de vivre sa première expérience à l’étranger. « Parce que j'ai commencé à trop réfléchir et quand vous pensez trop, cela signifie que quelque chose ne va pas. Et j'ai décidé de venir à Cagliari. J’y suis également allé (à Rennes) pour la Ligue des champions, qui s’est ensuite envolée. Mais, j'ai eu une blessure à la cuisse, puis une rechute. Je n'ai pas eu de chance, mais je ne regrette pas du tout mon choix. Je voulais me prouver quelque chose, je voulais un changement. »