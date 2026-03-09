FC Porto : les débuts fracassants d’Oskar Pietuszewski affolent le Portugal !

Il y a des arrivées qui se font en catimini. Celle d’Oskar Pietuszewski au FC Porto en fait partie et pourrait presque rappeler l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia à Naples en 2023 en provenance du Dinamo Batumi. Sûr de son coup, le club portugais a déboursé pas moins de 10 millions d’euros pour mettre la main sur l’ailier de 17 ans, déjà titulaire dans son club formateur de Jagiellonia en Pologne. Déjà installé dans le onze lors de la dernière demi-saison, le feu follet avait impressionné sur ses six premiers mois de la cuvée 2025-2026 avec deux buts et une passe décisive en 15 apparitions. Un rendement suffisant pour que Porto ne sorte le chéquier cet hiver avec une idée derrière la tête.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’actuel leader du championnat portugais ne s’est pas trompé en investissant sur les pieds du talent polonais. Rejoignant ses compatriotes Jakub Kiwior et Jan Bednarek, Pietuszewski impressionne et s’est rapidement imposé comme le titulaire sur l’aile gauche de l’attaque malgré la concurrence de William Gomes. Arborant le numéro 77 sur le dos, comme un certain Kvaratskhelia à Naples, il apporte de la vivacité dans les duels et brille dans sa faculté à prendre ses adversaires de vitesse. En quelques semaines, le jeune ailier régale et compte déjà deux buts et autant de caviars en huit apparitions à Porto. Titulaire indiscutable aux yeux de Francesco Farioli, le natif de Bialystok impressionne tout son monde.

Le match de Pietuszewski contre Benfica a mis tout le monde d’accord !

Ce dimanche, le Polonais a encore brillé. Lors du choc face à Benfica, ce dernier s’est illustré avec un magnifique but après avoir mis Nicolas Otamendi sur les fesses. Des images qui ont fait le tour du monde et qui lui ont valu la note de 7 dans le média portugais A Bola : «quel but ! Servi par Gabri Veiga, il élimine Otamendi d’un contrôle tout en finesse avant d’envoyer une frappe imparable qui trompe Trubin. Un geste de pure magie de la part du jeune Polonais de 17 ans, qui permet au FC Porto de mener confortablement 2-0. Il a toutefois manqué un peu de précision dans ses passes, un défaut dû à son jeune âge.» Déjà considéré comme une rockstar avec les Dragons où il est accompagné par une jeune escouade prometteuse avec Rodrigo Mora, Samu Aghehowa ou encore Victor Froholdt, Pietuszewski commence à se faire un nom au Portugal.

Tout cela donne le sentiment que le mariage Pietuszewski-Porto semble être idéal. Interrogé il y a quelques semaines sur ses premiers pas au Portugal, le crack n’a pas caché sa joie de jouer pour un tel club. Même s’il aspire à faire plus dans les prochains mois : «c’est un sentiment formidable d’être titulaire à l’Estádio do Dragão. Je suis très heureux d’être dans le onze de départ pour la deuxième fois, je ne veux pas m’arrêter là et maintenant il s’agit de travailler encore plus dur pour être toujours titulaire. Nous sommes très heureux de gagner, mais nous pouvons toujours faire mieux. Nous nous concentrons toujours sur le fait de marquer plus de buts, de nous créer plus d’occasions, mais nous avons soif de plus et maintenant il est temps de se concentrer sur le prochain match. (…) Nous avons un formidable esprit d’équipe, toujours unis pour nous soutenir mutuellement, et c’est très positif. Chacun doit être prêt à entrer en lice. Nous sommes une grande famille, et je suis heureux d’être ici.» Et les supporters du Porto sont également heureux d’avoir Pietuszewski dans leur rang.