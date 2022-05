L'OL veut gâcher les plans de l'OM pour Isaak Touré

Il y a quelques semaines, nous vous dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato que l'Olympique de Marseille souhaitait enrôler Isaak Touré, le défenseur du Havre de 19 ans, considéré comme l'un des plus prometteurs d'Europe à son poste. Et les négociations étaient déjà lancées en début de mois, alors que le colosse était dans la ville phocéenne, pendant que d'autres clubs européens, comme l'Eintracht Francfort, étaient aussi sur le coup.

Et voilà que le quotidien l'Equipe confirme nos informations concernant l'intérêt phocéen. Le journal explique ainsi qu'il est bel et bien, comme annoncé par nos soins, une option sérieuse pour remplacer William Saliba, dont les chances de rester au Vélodrome semblent assez maigres au moment où on écrit ces lignes. Selon le média, le joueur coûterait 5 millions d'euros à l'OM et aux autres clubs intéressés.

L'OL passe à l'attaque

Justement, le quotidien sportif indique qu'un club est prêt à griller l'OM sur ce dossier : l'OL. Souvent opposés sur le mercato, les deux Olympiques sont très fans du joueur, et une véritable lutte s'annonce, alors que Wolfsbourg est aussi intéressé par ses services. Le média indique que le joueur international U19 veut que tout soit réglé avant le 18 juin, date de début de l'Euro de sa catégorie.

Même si le journal affirme que l'OL a pris les devants dans ce dossier, nos informations ne vont pas vraiment dans ce sens, et c'est bien l'OM qui a toujours un cran d'avance, à tel point qu'il est très proche du club présidé par Pablo Longoria. Quoi qu'il arrive, on sera rapidement fixé ! Jorge Sampaoli, qui avait demandé des recrues à l'Espagnol, risque donc d'avoir son premier joli cadeau de l'été.