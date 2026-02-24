L’Algérie s’impatiente avec Elyaz Zidane

En octobre dernier, Luca Zidane a fait ses premiers pas avec la sélection algérienne. Avec elle, il a participé à la Coupe d’Afrique des Nations. Compétition durant laquelle il a fait bonne impression. Convaincue par le portier, la FAF (fédération algérienne de football) tâte à présent le terrain avec un autre fils de Zizou. Il s’agit du petit dernier, Elyaz (20 ans).

Ce mardi, La Gazette du Fennec fait un point sur ce dossier. Ainsi, on apprend que la FAF apprécie beaucoup le profil du défenseur, qui serait le bienvenu dans une défense qui doit se réinventer. Mais ce dossier n’avance pas vraiment puisque le joueur n’a pas (encore) entrepris les démarches pour changer de nationalité sportive, lui qui a joué avec les sélections jeunes françaises (46 sélections et 3 buts des U17 aux U20). Tout cela refroidit la fédération selon le média algérien.