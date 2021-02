OM : Di Meco tape du poing sur la table concernant McCourt

Si sur le rectangle vert, les choses semblent doucement s’arranger du côté de l’Olympique de Marseille, on ne peut pas en dire autant concernant l’extra-sportif. Si le président Jacques-Henri Eyraud est de plus en plus décrié, la gestion mystérieuse de Frank McCourt est, elle aussi, pointée du doigt par les supporters de l’OM. Ancien défenseur rugueux du club phocéen, Eric Di Meco a toujours le tacle facile quand il s’agit de fracasser la direction actuelle.

«Ce qui m’interroge le plus finalement (…) c’est de ne pas entendre (Frank) McCourt. Il y a le feu depuis la fin de la campagne en Ligue des Champions. Il doit sentir qu’il faut monter au créneau. Il doit sentir que son président est en train de perdre le fil. Il doit venir, faire quelque chose, dire ce qu’il veut faire du club. S’il maintient sa confiance à Jacques-Henri Eyraud, qu’il le dise haut et fort. J’ai envie de l’entendre cet homme, et pas seulement par communiqués interposés qui ne sont peut-être même pas faits par lui. J’ai envie qu’il dise : « Oui Jacques-Henri Eyraud est mon président et il le restera ». On en a besoin », a-t-il expliqué à la Provence.