JT Foot Mercato : Manchester United veut griller tout le monde sur le mercato

Manchester United déjà en feu sur le mercato

Manchester United a repris des couleurs cette saison avec Erik ten Hag, les Red Devils réalisent une bonne saison, mais ils veulent faire mieux la saison prochaine, et pour ça, il va falloir faire un gros mercato cet été ! Pour commencer, Manchester United est prêt à casser sa tirelire pour Randal Kolo Muani. Bild affirme que le club anglais est séduit par le profil du natif de Bondy, tout comme le Bayern Munich. Si l’ancien Canari est blindé avec un contrat courant jusqu’en 2027, l’Eintracht Francfort sait qu’il lui sera très difficile de le conserver. Le quotidien allemand rapporte que les Red Devils voudraient faire une offre de 120 M€ l’été prochain. Pour épauler Marcus Rashford, qui performe cette année, les dirigeants mancuniens souhaiteraient s’offrir les services de Victor Osimhen. Ça tombe bien, ce dernier semble ouvert à un départ en fin de saison. D’après les informations de Sky Sports, 3 autres clubs se battent pour le Nigérian : Manchester City, Chelsea et le Paris Saint-Germain. Reste à savoir qui décrochera le gros lot sur ce dossier estimé à 100 M€. Manchester United se mêle aussi à la lutte pour Jude Bellingham d’après The Telegraph. Annoncé surtout du côté de Liverpool, l’international anglais pourrait changer de destination car les Reds peinent à assurer leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les 150 M€ réclamés par Dortmund ne vont pas effrayer les dirigeants anglais. Enfin, il y a le cas Harry Kane ! Selon les informations du Daily Mail, les négociations pour une prolongation avec Tottenham se sont refroidies, alors que son contrat expire en 2024. Malgré la situation contractuelle risquée, les Spurs seraient confiants dans ce dossier. Aucun bon de sortie ne lui sera accordé lors du prochain mercato. Un coup dur pour Manchester United qui est prêt à faire de lui le joueur britannique le plus cher de l’histoire.

La Juventus sort du silence pour Pogba

Lié à la Juve jusqu’en 2026, de nombreuses rumeurs ont annoncé Paul Pogba sur le départ cet été. La Juventus serait déçue de son recrutement à cause de sa fragilité physique. En marge de la victoire contre Fribourg ce jeudi (2-0), et de la qualification en quarts de finale de la Ligue Europa, le directeur sportif de la Juventus, Francesco Calvo, s’est exprimé sur l’épineux cas du Français. «Paul est le premier à ne pas être satisfait de la situation. (…) Nous n’avons pas décidé de nous débarrasser de lui. Il est arrivé à la Juve à 19 ans, il nous connaît, il sait que nous sommes comme une famille qui donne beaucoup et exige beaucoup. Nous croyons beaucoup en lui, sinon nous n’aurions pas signé un contrat de quatre ans. Il sait ce que nous attendons comme engagement, nous lui parlons tous les jours, il sait que nous sommes proches mais que nous ne sommes pas heureux, tout comme lui n’est pas heureux.»

Vieira viré par Palace

Enfin, c’est officiel, Crystal Palace se sépare de Patrick Vieira ! Arrivé en juillet 2021 sur le banc des Eagles, l’ancien entraîneur de Nice aura dirigé 74 matchs à la tête du club anglais. «Patrick a tout donné à Crystal Palace, et nous le remercions tous, lui et son équipe, pour leur service», peut-on lire dans le communiqué publié par le club. Palace, 12ème de Premier League et toujours à la recherche de sa première victoire en 2023.