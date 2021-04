PL : Tottenham se rattrape bien contre Southampton

Match reporté de la 29e journée de Premier League, le duel entre Tottenham (7e) et Southampton (14e) se voulait intéressant. Les Spurs, qui étaient coachés par l'intérimaire Ryan Mason, pouvaient revenir à deux points des places qualificatives en Ligue des Champions en cas de victoire. Mais finalement, c'est bien la formation de Ralph Hasenhüttl qui ouvrait le score. A la demi-heure de jeu, c'est l'inévitable Danny Ings qui marquait pour les Saints, bien servi par James Ward-Prowse (30e).

La suite après cette publicité

Dominé, Tottenham revenait avec de meilleures intentions en seconde période et Gareth Bale remettait les deux équipes à égalité (60e). Les Spurs prenaient même l'avantage grâce à Heung-min Son mais son but était refusé pour une position de hors-jeu de Lucas Moura (75e). Mais finalement, Tottenham obtenait un penalty pour une faute de Moussa Djenepo dans les dernières minutes, et Heung-min Son ajustait le gardien sur la droite (89e). Avec cette victoire 2-1, Tottenham revient à deux points de Chelsea (4e) et West Ham (5e).

Le classement de la Premier League