Mino Raiola attendu à Londres pour Erling Haaland

Mino Raiola On Tour ! L'agent star italien de 53 ans est en tournée à travers l'Europe. Pas de concert, de toute façon on est tout cloitrés chez nous, mais des rencontres avec les dirigeants des plus grands clubs de football. La raison ? Trouver la prochaine famille d'accueil du jeune crack norvégien, Erling Braut Haaland. Actuelle machine à buts du Borussia Dortmund (2024), l'attaquant de 20 ans ne compte pas faire de vieux os en Allemagne et compte bien rejoindre une écurie capable de remporter la Ligue des champions.

Résultat, son agent, Mino Raiola pour ne pas le nommer, part en quête de son prochain club. Après avoir rencontré les dirigeants du FC Barcelone, puis du Real Madrid, ce jeudi, toujours accompagné du père du joueur, Alf Inge Haaland, l'homme d'affaires va rencontrer les dirigeants des clubs anglais. Selon Mundo Deportivo, il s'envoleront pour Londres demain ! Là-bas, ils devraient s'entretenir avec les émissaires de Chelsea, Liverpool, Manchester City et Manchester United.