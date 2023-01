Harry Kane souhaite prolonger avec Tottenham

La suite après cette publicité

L’histoire d’amour entre Harry Kane et Tottenham en passe de se prolonger ? Alors que l’international anglais est en fin de contrat avec les Spurs à l’été 2024, ce dernier est ouvert à la signature d’un nouveau mandat avec le club londonien, selon The Athletic. Des discussions pourraient être entamées après le mercato hivernal. La priorité du capitaine des Three Lions serait de rester et de réussir avec son club formateur.

Depuis ses débuts en 2011 avec les Lilywhites, Kane a disputé 414 matchs et inscrit 265 buts toutes compétitions confondues. Il est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de Tottenham, n’étant dépassé que par Jimmy Greaves (266 buts). « Prince Harry » a notamment emmené les siens jusqu’en finale de Ligue des champions en 2019.

