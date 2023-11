AEK Athènes - OM : la joie d’Ismaïla Sarr après la victoire

En s’imposant (2-0) sur la pelouse de l’AEK Athènes, l’Olympique de Marseille a fait un pas de plus vers la qualification pour les 8es de finale de la Ligue Europa. Présent au micro de Canal + Foot à l’issue de la rencontre, Ismaïla Sarr, buteur dans le temps additionnel, n’a pas caché sa joie.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 8 4 4 2 2 0 10 6 3 AEK 4 4 -3 1 1 2 5 8

«Je dois féliciter toute l’équipe pour les efforts, ça fait plaisir de gagner, félicitations à toute l’équipe. C’est un bon pas (vers la qualification, ndlr) mais il reste encore deux matchs, on va travailler encore, on va maintenant préparer le match de dimanche. C’est un travail collectif on fait ça tout le temps à l’entraînement, le coach nous demande ça, on est une famille. On travaille sur et en dehors du terrain. Je remercie aussi les supporters pour le déplacement».