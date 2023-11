Ligue Europa : l’OM résiste à l’AEK Athènes et se rapproche de la qualification

Confirmer, c’était le maître mot de Gennaro Gattuso avant d’aborder ce match retour contre l’AEK Athènes. Vainqueurs du club grec il y a deux semaines, les Phocéens pouvaient quasiment valider leur ticket pour le tour suivant en cas de succès. Sauf que tout n’est pas si rose à l’OM en ce moment, entre une prestation insuffisante contre le LOSC, les incidents face à l’OL, et les blessés qui s’accumulent, à l’image de Rongier, Ounahi et Aubameyang. Gattuso composait son onze de départ avec les forces à disposition comme Vitinha, Correa, Ndiaye, ou encore Kondogbia, capitaine ce soir.

Malgré les éléments contraires, les Marseillais prenaient le match par le bon bout. Ils maîtrisaient les débats et annihilaient les rares situations adverses, notamment les nombreux corners. Seul problème, le manque de réalisme offensif incarné par Vitinha, une nouvelle fois, coupable d’un gros loupé (16e). Mbemba remédiait à cette panne offensive, bien aidé par la mauvaise sortie de Athanasiadis, en ouvrant le score sur ce corner de Clauss (0-1, 25e). Cet avantage était mérité et aurait pu être plus large à la pause pour se mettre à l’abri avec bien plus d’efficacité.

La qualification se rapproche

Si Pau Lopez restait vigilant (30e), et que Vida effleurait le cadre (45e+2), Vitinha ratait une nouvelle opportunité sur cette belle passe de Correa (33e). Sur le corner qui suivait, Athanasiadis se rattrapait de son erreur en repoussant avec brio une nouvelle tête de Mbemba (34e). Un arrêt bienvenu puisqu’il maintenait les siens en vie pour la seconde période. L’AEK Athènes changeait d’ailleurs complètement de visage, bien plus offensif et dangereux. Il fallait cette fois un grand Pau Lopez, d’abord sur une tête de Garcia (51e) puis sur un tir puissant de Gacinovic (55e) pour empêcher une égalisation adverse. Heureusement pour l’OM, le temps fort hellène ne durait pas.

Le match se rééquilibrait à l’abord de la dernière demi-heure, même si les Phocéens tenaient un meilleur contrôle des éléments. Il manquait seulement le but du break pour vivre une fin plus tranquille ; la faute à Vitinha battu cette fois par une énorme parade de Athanasiadis (62e), puis, plus tard par le poteau (80e). À défaut de marquer, les Marseillais montraient une belle solidarité et résistaient jusqu’au bout grâce à Lopez (89e, 90e+2, 90e+6) et sur un dernier cafouillage (90e+1). Cela permettait même à Veretout de servir Sarr sur un plateau lors de cet ultime contre (0-2, 90e+4). L’OM conserve la place de leader du groupe B, un point devant Brighton et quatre sur l’AEK. La qualification est proche.