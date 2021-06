Le Barça ne sait plus quoi faire avec Philippe Coutinho

Le Barça doit sortir sa calculette. Endetté, le club blaugrana doit mener un mercato malin tout en réussissant à dégraisser au meilleur prix. Pour la première partie, la mission semble accomplie puisque les Culés ont surtout attiré des joueurs libres, dont Sergio Agüero, Memphis Depay et Eric Garcia. Le second objectif est, lui, plus difficile à atteindre. En effet, la grande lessive estivale espérée par Joan Laporta et ses équipes peine à se mettre en place.

Les prétendants ne se bousculent pas

Certains dossiers semblent plus que jamais au point mort, ce qui inquiète en interne. En tête de liste, on retrouve d'ailleurs celui concernant Philippe Coutinho. Ce n'est pas un secret, les pensionnaires du Camp Nou cherchent à se débarrasser du Brésilien. Acheté pour 120 millions d'euros, plus 40 de bonus, en janvier 2018, l'ancien joueur de Liverpool n'a jamais vraiment convaincu en Catalogne. Idem en Bavière lors de son année en prêt au Bayern Munich.

Les Allemands n'avaient pas levé son option d'achat de 120M€, eux qui avaient obtenu un prêt payant de 8,5 M€. Une formule que le Barça aurait aimé remettre en place cet été pour faciliter le départ de l'international auriverde. C'est ce qu'explique l'Esportiu ce jeudi. Le média catalan révèle que les dirigeants culés, qui sont disposés accepter diverses formules leur permettant de se débarrasser du joueur, sont pessimistes. Le joueur de 29 ans, qui se remet de sa blessure au genou contractée le 30 décembre dernier, n'attise pas vraiment les convoitises.

Le Barça est résigné

Son nom a pourtant été lié à Everton, Arsenal et Leicester cet été. Et cela tombait bien puisque, en cas de départ, sa priorité était de retourner en Premier League. Mais l'Esportiu explique qu'aucune proposition n'est arrivée au Barça jusqu'à présent. Une information confirmée par AS, qui explique que le Barça n'a pas été approché pour un prêt ou un transfert. En plus de ses pépins physiques (il se remet de sa troisième opération au Brésil) et de son prix qui resterait élevé (50M€), son imposant salaire (ente 10 et 12€ par an), l'un des plus hauts en Catalogne, rebute le peu de clubs sur le coup.

Pour ne rien arranger, le média catalan assure que Coutinho ne compte faire aucun cadeau et ne partira qu'à des conditions financières similaires à celles qu'il a au Barça. Pour toutes ces raisons, les Blaugranas sont convaincus que le footballeur sous contrat jusqu'en 2023 va rester cette saison. «Nous n'avons pas trop de milieux de terrain. Pour l'instant, il reste et on espère qu'il prouvera son niveau», a d'ailleurs confié un proche du club à l'Esportiu. Le Barça, qui espère toujours un départ, semble résigné à l'heure actuelle...