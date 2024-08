OM : le terrible diagnostic est tombé pour Faris Moumbagna

C’est un énorme coup dur pour Faris Moumbagna. À 24 ans, l’attaquant camerounais attaquait sa première saison complète avec l’Olympique de Marseille. Avec l’arrivée du Lensois Elye Wahi, Moumbagna était cependant promis à un rôle de doublure du Français. À Brest, à l’occasion de la première journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi l’a d’ailleurs fait entrer à vingt minutes du terme pour faire souffler Wahi.

La suite après cette publicité

Malheureusement pour lui, la saison 2024/2025 n’aura duré que quelques minutes. Touché à un genou après un contact, Faris Moumbagna est resté de longs moments au sol. Sorti sur civière, en pleurs, l’ancien pensionnaire de Bodo Glimt ne laissait pas de place au doute sur sa blessure. À l’issue de la rencontre, le club phocéen ne cachait pas non plus son pessimiste. Et cela s’est malheureusement confirmé.

À lire

JT Foot Mercato : le PSG fonce sur une recrue à 60 M€

La tuile se confirme pour Moumbagna

«Communiqué médical de l’Olympique de Marseille concernant Faris Moumbagna. Faris Moumbagna, blessé lors de la rencontre face au Stade Brestois samedi dernier, souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une intervention chirurgicale a été programmée dans la semaine. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Faris et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains», peut-on lire sur le site officiel du club phocéen.

La suite après cette publicité

Touché aux ligaments croisés, Moumbagna va donc rester éloigné des terrains pendant plusieurs mois et il y a même fort à parier pour qu’il ne puisse pas rejouer de la saison. En attendant, nous vous rappelons que l’OM avait acté dès samedi la nécessité de devoir recruter un attaquant, chose que le club n’avait pas prévue avec l’arrivée de Wahi. D’ailleurs, nous vous avons révélé que l’Uruguayen Martín Satriano. est une piste explorée