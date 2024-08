L’OM se penche sur Martín Satriano

Pour ses débuts sur le banc de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi ne pouvait certainement pas rêver mieux. Sur la pelouse de Brest, le club phocéen a ainsi déroulé à l’occasion de la première journée de Ligue 1 en terrassant la formation finistérienne (5-1). Plus que le résultat positif, l’OM a également pu apprécier la performance XXL de sa nouvelle recrue estivale, Mason Greenwood. Un match au cours duquel Luis Henrique, auteur d’un doublé, a lui aussi brillé, tout comme Elye Wahi, auteur de son premier but sous les couleurs olympiennes. Seul bémol, et non des moindres, le dernier 8e de Ligue 1 a perdu Faris Moumbagna sur blessure.

La suite après cette publicité

Si on devrait en savoir plus sur l’état de santé du buteur camerounais dans la journée, puisqu’il passera une série de tests et d’examens qui révéleront exactement la blessure dont il est victime, la tendance n’est clairement pas à l’optimisme en interne. En effet, beaucoup redoutent une rupture du ligament croisé, ainsi qu’une possible blessure au ménisque en plus. De quoi relancer le mercato estival de l’OM au poste de numéro 9. Après avoir réalisé de lourds investissements au cours de l’été, et dans l’attente de certains départs d’indésirables comme Gigot, Veretout et Mbemba, la direction phocéenne a d’ailleurs ciblé un nom.

À lire

Un international arménien ironise sur l’OM

Getafe est à l’affût, Brest aussi

Selon nos dernières informations, Pablo Longoria et Medhi Benatia s’intéresseraient à un certain Martín Satriano (23 ans), de retour à l’Inter Milan après un prêt du côté du Stade Brestois. Longtemps associé au club finistérien, l’attaquant uruguayen ne s’est toujours pas entendu avec le SB29 pour faire son come-back. Toujours d’après nos indiscrétions, les hautes sphères brestoises continuent bel et bien de garder espoir dans ce dossier mais ont parallèlement ouvert une autre piste, dont le nom n’a pas filtré, pour leur attaque.

La suite après cette publicité

Outre l’intérêt du club brestois, Getafe est également à l’affût pour celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027 chez les Nerazzurri. Une opération, là-aussi, complexe pour l’écurie madrilène puisque, d’après nos informations, l’Uruguayen préfère l’OM. Reste désormais à savoir si le board marseillais parviendra à trouver un terrain d’entente avec le principal concerné, ainsi que la direction intériste. Une chose est sûre, Marseille s’active plus que jamais pour trouver un nouvel attaquant de pointe…