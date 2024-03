OM : l’aveu sincère de Frank McCourt

Propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a donné une interview à NBC. L’occasion d’évoquer sa passion pour le sport en général. Ses propos sont relayés par RMC Sport. «Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais je peux vous dire que je suis un grand fan de sport et un grand sportif, et cela a été une grande partie de ma vie et maintenant, en tant que père de sept enfants, c’est une grande partie de la vie de mes enfants. J’aime ce que le sport signifiait pour moi et ce qu’il a fait pour moi en grandissant, à la fois en y participant, puis en allant et en soutenant, vous savez, les équipes de ma ville natale. La poursuite des Red Sox, qui n’a pas abouti, a conduit à la propriété des Dodgers, qui a maintenant conduit à la propriété de Marseille dans le football européen, qui, si vous voulez voir quelque chose de vraiment fou, allez au football européen.»

Puis, il a expliqué pourquoi il avait décidé de miser sur l’OM. «Après avoir vendu les Dodgers, j’ai réalisé ce rêve d’enfant. Je me suis un peu dit, si jamais j’achète une autre équipe, ce sera dans le football européen. Non seulement c’est le sport le plus important au monde, mais c’est aussi le sport qui touche tout le monde, partout. Le baseball est un sport fantastique, un sport avec lequel j’ai grandi, mais c’est vraiment le passe-temps national de l’Amérique et il touche certaines parties de l’Amérique du Sud et certaines parties de l’Asie. Mais ce n’est pas un sport mondial en soi. Le football européen regroupe les meilleurs athlètes de ce sport et j’étais donc très attiré par cela d’un point de vue sportif. Posséder une équipe sportive vous donne accès et vous connecte à de nombreuses autres personnes et lieux, car vous réalisez que le sport continue d’être l’une des choses qui nous aident à construire une communauté et à nous connecter avec d’autres personnes. Vous pouvez monter dans une voiture dans n’importe quelle ville et demander au conducteur quel est son club de football préféré et vous serez dans une conversation et vous aurez quelque chose en commun.» Les fans de l’OM sont fixés.