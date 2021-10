Thomas Tuchel a terriblement souffert au PSG...

Entraîneur du Paris Saint-Germain de 2018 à décembre 2020, Thomas Tuchel a mené les Parisiens jusqu’en finale de Ligue des Champions l’année dernière, la première de l’histoire du club. Pour cela, il a pu compter sur Neymar et Kylian Mbappé, deux joueurs qu’il n’est toujours facile d’entraîner, comme l’a confié l’entraîneur allemand lors de son passage au Festival dello Sport, organisé par la Gazzetta dello Sport. « Entraîner Neymar et Mbappé ? Non ce n’est pas facile. J’ai eu des moments très difficiles », a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

« Il y avait une pression très lourde sur mes épaules. Parfois, je n’arrivais pas dormir une fois rentré à la maison (...) Tout était négatif. J’ai senti que la pression était lourde. Il n’y avait pas que des bons moments. C’est toujours un mix. Sens-tu le soutien du club ? La confiance des gens près de toi ? Tout ça rend les choses plus faciles. Si tu ne sens pas tout ça, quel que soit le niveau auquel tu évolues, tu ne seras à ton meilleur niveau et tu commenceras à te comporter de manière politique et ton équipe le sentira. » Depuis son arrivée à Chelsea, Tuchel se sent « bien, en confiance, je suis plus créatif, ambitieux, alors ce sentiment se transmet aux joueurs et à l’équipe. C’est ce que je ressens actuellement. »