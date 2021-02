L'OM connaît le montant de la clause libératoire de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli ferait partie des pistes prioritaires étudiées par l'Olympique de Marseille pour prendre la succession d'André Villas-Boas. Le club phocéen s'est bien renseigné sur les conditions d'un deal éventuel. Et selon ESPN au Brésil, le contrat de l'Argentin, qui court jusqu'en décembre 2021 avec l'Atlético Mineiro, contient une clause libératoire d'un montant d'environ 670 000€ et l'intéressé perçoit environ 335 000€ par mois.

L'écurie brésilienne, de son côté, a lancé l'opération séduction pour conserver le technicien de Casilda jusqu'en 2022. Des discussions sont en cours entre la direction et ses représentants depuis plusieurs semaines, bien avant l'intérêt annoncé de l'OM, et une campagne de recrutement XXL a démarré, avec notamment l'arrivée officialisée de Hulk (34 ans) et celle imminente de Nacho Fernandez (31 ans) en provenance de River Plate. Une chose est sûre, d'après O Globoesporte, le technicien terminera la saison à Belo Horizonte. Les Phocéens sont prévenus.