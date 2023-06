LdC : Nathan Aké revient sur la saison parfaite de Manchester City

La suite après cette publicité

Quelques minutes après avoir soulevé le trophée de la Ligue des Champions à la suite de la victoire de Manchester City en finale de la compétition face à l’Inter Milan (1-0), Nathan Aké est revenu sur la physionomie de la rencontre et ce succès acquis au forcept face à une valeureuse équipe milanaise. «C’est incroyable c’est une réalité, on s’est battu pour l’avoir et on l’a eu. L’Inter est compliqué à jouer, on n’a pas fait notre meilleur match. On a eu peu le ballon. En deuxième période, ils ont eu beaucoup d’occasions. Nos défenseurs ont été bons et on a gagné», a tout d’abord confié le défenseur des Cityzens.

Nathan Aké s’est ensuite attardé sur le triplé réalisé par son équipe de Manchester City. Pour le défenseur néerlandais, les Skyblues ont réussi à aller au bout d’une saison épuisante mais parfaite à tous les niveaux. «Oui c’est la saison parfaite, c’est déjà une saison parfaite avec la FA Cup et la PL, c’est le trophée que tout le monde voulait. Les supporters, tout le monde le voulait», a notamment déclaré le joueur de 28 ans avant de conclure sur les vacances en famille qui se profilent déjà après cette dernière victoire de la saison : «on va profiter avec notre famille, on va profiter c’est sûr».

