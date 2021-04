OM - Lorient : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après une bonne semaine pendant laquelle Jorge Sampaoli a pu continuer de travailler avec ses troupes pour qu'elles assimilent totalement ses concepts de jeu et sa philosophie, l'OM est de retour aux affaires ce samedi (à suivre en direct sur Foot Mercato dès 17h). En face, une équipe de Lorient séduisante sur la phase retour mais battue par Lens le week-end dernier. Un match au cours duquel les Phocéens n'auront pas le droit à l'erreur en vue de leurs aspirations européennes, eux qui sont aujourd'hui sixièmes mais suivis de très près par Rennes et Montpellier.

Sur une belle série de trois victoires au Vélodrome, les Marseillais ne déçoivent pas sur leurs terres. Tout l'inverse d'un Lorient qui est la pire équipe du championnat à l'extérieur. Les Merlus n'ont gagné qu'un seul des seize matchs disputés loin de leurs terres en Ligue 1 cette saison ! La première confrontation de la saison avait été à l'avantage des Marseillais, qui s'étaient imposés 1-0 au Moustoir.

Beaucoup d'absents en défense à Marseille

Pour ce match, Jorge Sampaoli va devoir revoir sa défense centrale en raison des absences d'Alvaro et de Caleta-Car. Un trio Sakai-Balerdi-Perrin devrait donc être aligné devant Mandanda, avec des flancs occupés par Lirola... et Luis Henrique, remplaçant Amavi à gauche ! Au milieu, un trio Gueye-Kamara-Thauvin, puis, Payet en soutien de Milik en pointe de l'attaque.

Christophe Pélissier misera lui aussi sur un système à trois défenseurs, avec Dreyer dans les cages et Gravillon, Laporte et Chalobah pour le protéger. Hergault et Le Goff, sur les ailes, épauleront le duo composé de Lemoine et d'Abergel dans l'entrejeu. Devant, Laurienté et Wissa devront servir Moffi pour mettre à mal la défense marseillaise.

