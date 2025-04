Montpellier : Laurent Nicollin craque et s’en prend à ses joueurs

Ce dimanche, Montpellier s’est enfoncé un peu plus dans la crise. Pour la première de Zoumana Camara sur le banc, le MHSC s’est incliné 2-0 face à Angers. Avec cette nouvelle défaite, la 10e de suite en Ligue 1, le club est bon dernier de notre championnat et devrait, sauf improbable miracle, être relégué officiellement en Ligue 2 dès la semaine prochaine. Après la rencontre, le président Laurent Nicollin s’est présenté au micro de DAZN et a tenu des mots très forts contre ses joueurs.

Agacé, il a d’abord analysé la rencontre à chaud pour analyser la première de Zoumana Camara. «Sa première, c’est une défaite. On aurait espéré pour lui qu’il démarre mieux mais on est sur notre rythme habituel de prendre deux buts toutes les trois minutes donc bon… Après, c’est compliqué de revenir au score. On va préparer la saison prochaine, on l’a déjà fait donc voilà. Je ne sais pas si on va tout transformer, on a des bons jeunes donc après à nous de récupérer 6-7 joueurs cadres pour encadrer les jeunes. Avec Camara, on va essayer de préparer la saison prochaine», a-t-il lancé dans un premier temps avant de sortir la sulfateuse contre ses joueurs.

Laurent Nicollin dézingue certains joueurs

«Si des joueurs de l’effectif ont donné leur parole pour rester en Ligue 2 ? On n’est pas là pour dire qu’il y a parole ou pas parole. Vous savez, la parole d’un footballeur, on ne va pas la chercher trop loin, surtout avec la saison qu’on a fait. Oui oui, bien sûr, ils sont irréprochables depuis le début de saison, ils sont exceptionnels et ils portent haut les couleurs de la Paillade… À un moment donné, on a fini de rigoler quoi. » Le président montpelliérain a annoncé la couleur concernant certains joueurs de l’effectif.

«Il y a des gens, leur histoire est finie avec le club quoi qu’il arrive. On va repartir sur des bases saines, avec des gens sains qui veulent se battre pour le club et pas des gens qui sont uniquement là pour leur gueule. De qui je parle ? C’est vous le journaliste, c’est à vous de savoir. Si vous n’êtes pas bon, ce n’est pas de ma faute. J’ai parlé, je ne vais pas en dire plus. Les gens concernés comprendront eux.» Des mots forts qui devraient faire parler rapidement. Jordan Ferri en interview pour DAZN en après-match, en apprenant les propos de son président, a décidé d’écourter sa prise de parole. Ambiance…