MU : les supporters font perdre plus de 200 millions d'euros au club !

Depuis le projet de Super League, rien ne va plus entre les supporters des gros clubs anglais et leur propriétaire. Encore plus à Manchester United. Les fans ne décolèrent toujours pas et les récentes actions - les incidents d’Old Trafford - ont dissuadé plusieurs sponsors de résigner des contrats. De quoi faire perdre pas mal d’argent aux Red Devils.

Selon les informations de The Guardian, Manchester United n'a pas pu bénéficier d'un nouveau contrat d'achat de kits d'entraînement d'une valeur de 229 millions d’euros sur 10 ans, car la société The Hut Group s'est inquiétée de la campagne de boycott des partenaires commerciaux du club menée par les supporters pour protester contre le propriétaire Glazer. Plusieurs autres sponsors pourraient suivre le mouvement.