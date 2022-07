Real Madrid : Luka Modrić a encore faim

En pleine préparation estivale, le Real Madrid et le FC Barcelone ont accepté de se rencontrer à Las Vegas (États-Unis) dans le cadre d'une rencontre amicale qui se déroulera ce samedi à 20 heures heure locale (5 heures du matin dimanche en France). Cette affiche attise d'ailleurs les convoitises de l'autre côté de l'Atlantique, à tel point que le prix des places pour se rendre au Allegiant Stadium a explosé. En marge de ce premier Clásico de l'exercice 2022-2023, Luka Modrić a fait part de ses ambitions toujours intactes, lui qui a prolongé son contrat d'une saison avec les Merengues cet été.

La suite après cette publicité

« Quand tu gagnes, cela ne veut pas dire que maintenant tu peux te détendre et être satisfait. Au contraire : quand tu as ce sentiment de gagner, tu en veux plus. Tu veux ressentir à nouveau ce sentiment et ce sont des choses qui me poussent vers l'avant, a dans un premier temps lâché le milieu croate dans des propos relayés par Sport, avant de clamer haut et fort son bien-être actuel, qui plus est au Real. L'amour du football. J'aime ce que je fais, je suis très heureux au Real Madrid, je suis dans la meilleure équipe du monde, j'ai tout ce qu'un joueur peut demander et ce sont des choses que j'aime, qui me remplissent et me poussent à continuer. »