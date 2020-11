URU - BRE : Marquinhos se méfie du duo Cavani-Suarez

Dans la nuit de mercredi à jeudi (00h),l’Uruguay d’Edinson Cavani et Luis Suarez reçoit le Brésil sans Neymar forfait, dans un match comptant pour les qualifications à la prochaine coupe du monde. Une rencontre toutefois synonyme de retrouvailles entre Marquinhos et Cavani, anciennement coéquipiers au PSG. Redoutable ces derniers temps, l’attaque de l’Uruguay a de quoi faire peur. Si ce n'est certainement pas son cas, le défenseur central du Paris Saint-Germain a en conférence de presse ce dimanche, toutefois tenu à mettre en garde ses partenaires quant aux qualités offensives de la Céleste. «Ce sont deux bêtes de football, on sait combien elles ont déjà fourni pour l'équipe nationale uruguayenne et pour le football, j'ai déjà vu de près ce que ces deux joueurs peuvent faire ensemble», prévient-il.

«Il faut être connecté, jouer avec beaucoup de soin, une grande excellence. Toujours travailler et se concentrer. Nous devons penser comme toute une équipe en Uruguay, réfléchir collectivement, comment les arrêter et gagner ce match» affirme le défenseur de la Seleçao avant d’évoquer de bons souvenirs avec l’Uruguayen. «Pour moi, c'était très bien de travailler avec Cavani, un attaquant qui savait toujours se mettre dans des situations d’un contre un. À l’entraînement, je devais faire très attention à ce qu'il allait faire. Cavani est un type de joueur très décisif, qui a beaucoup donné pour l'équipe, et ce qu'il fait pour l'équipe nationale est impressionnant. Je suis concentré à 100%, car à la moindre erreur il en profitera».