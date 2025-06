La Suède s’impose face à l’Algérie malgré une fin de match renversante des Fennecs

La Suède et l’Algérie se retrouvaient ce soir à Solna pour leur dernier match amical avant la trêve estivale, une ultime répétition avant la reprise des éliminatoires du Mondial 2026 en septembre. Privée de nombreux cadres (Gyökeres, Isak, Bergvall, Kulusevski, Elanga), la Suède de Jon Dahl Tomasson conservait son schéma en 3-5-2 mais alignait un onze remanié, avec notamment Viktor Johansson dans les buts à la place de Robin Olsen. Côté algérien, Vladimir Petkovic devait composer avec moins d’absents, mais devait tout de même se passer d’Amoura, Abdelli et Belaïli. Dans un système proche du 4-3-3, il optait pour Anthony Mandréa dans les buts à la place d’Oussama Benbout, tandis qu’Ismaël Bennacer prenait la place de Nabil Bentaleb au milieu, et que Saïd Benrahma remplaçait Youcef Belaïli sur l’aile gauche. Les Algériens ont d’abord pris le contrôle en début de match, Aouar ayant accéléré avant de servir Benrahma sur la gauche. Ce dernier a centré pour Gouiri dans la surface, mais ce dernier n’a pas réussi à conclure. Le ballon est revenu sur Boudaoui, dont la frappe est passée au-dessus (9e).

Série en cours Plus de statistiques Suède V V D V V Algérie V V V V N

Les Suédois ont ensuite créé une belle occasion : Sema a trouvé Larsson, seul près des six mètres, dont la déviation a été repoussée par Mandréa (12e). Deux minutes plus tard, Sema a ouvert le score en reprenant d’une frappe croisée un centre dévié par Larsson au second poteau, profitant d’une défense algérienne trop passive (14e, 1-0). Sema a ensuite doublé la mise peu avant la mi-temps, assommant complètement l’Algérie (39e, 2-0). Au retour des vestiaires, le joueur de Pafos s’est offert un triplé en inscrivant un joli pénalty (50e, 3-0). Salétros transforme superbement le coup franc du gauche, logeant le ballon en lucarne. Mandréa est resté impuissant (57e, 4-0). Même sonnés, les hommes de Vladimir Petković n’ont pas tardé à réagir. La réaction algérienne est venue de la part du Marseillais Bennacer (64e, 4-1). Benzia a, à son tour, réduit l’écart (71e, 4-2), poursuivant la remontée algérienne. Et le scénario de fin de match fut tout aussi fou que celui de la première période : Bentaleb a réduit l’écart d’un superbe tir du pied gauche, ramenant l’Algérie à une longueur (87e, 4-3). Une remontée inachevée pour les Fennecs, finalement battus 4-3. Si le score peut sembler flatteur, la prestation algérienne, elle, sera au centre des critiques et devrait faire couler beaucoup d’encre.