Lille : Ludovic Obraniak évoque son ancien coéquipier Adil Rami

Interviewé ce dimanche par le journal L’Équipe, l’ancien milieu offensif lillois Ludovic Obraniak a évoqué son ex-coéquipier au LOSC Adil Rami, le joueur le plus drôle qu'il ait connu. « Adil Rami est lunaire, un vrai gosse dans la déconnade. Avec lui, rien n'est jamais grave, il tourne tout en dérision, même dans les moments compliqués » raconte l'ancien joueur formé au FC Metz.

La suite après cette publicité

L’ancien international polonais a également parlé du rôle dans le vestiaire du défenseur central de 36 ans qui évolue maintenant à Troyes. « Il apportait de la joie et de la sérénité à tout le monde. Le matin, grâce à lui, on avait envie de venir s'entraîner » explique Obraniak. Les deux hommes ont joué ensemble chez les Dogues entre 2007 et 2011 et ont réalisé le doublé Coupe de France et Championnat avec Lille lors de la saison 2010-2011.