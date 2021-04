LOSC : Mike Maignan digère mal d'entendre que Keylor Navas est meilleur que lui

Ce n'est un secret pour personne, le poste de gardien de but est l'un des secteurs de jeu nécessitant une confiance en soi extrêmement importante. Et ce n'est pas Mike Maignan (25 ans), le gardien de but du LOSC, qui dira le contraire. L'international français (1 sélection) est l'un des grands artisans de la très belle saison des Dogues en Ligue 1 et a sauvé la mise des siens à bien des reprises sur sa ligne de but. Ses performances ont d'ailleurs attiré l'œil de l'AC Milan, où il pourrait poursuivre sa carrière. Mais dans le championnat de France, il y a un autre gardien réalisant des prouesses dans les buts du PSG : Keylor Navas (34 ans), triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, considéré parmi les meilleurs au monde à son poste, et donc comme plus performant que Mike Maignan. Ce qui a le don de titiller l'ancien Parisien...

«En 2017-2018, c'est vrai que je fais une mauvaise saison. J'ai pris le banc, le coach m'avait écarté du groupe. C'est quelque chose qui ne m'a pas plu. Quand il m'avait enlevé de l'équipe, je lui avais dit droit dans les yeux quand il m'a convoqué 'coach, ma saison elle est terminée, à l'année prochaine'. Un an après, je deviens le meilleur gardien de Ligue 1 parce que entre temps, j'ai mûri. J'ai gagné en exigence, je suis conscient que j'ai une grosse qualité mentale. Parfois, pour me motiver, je pense à plein de situations. Je vois les performances actuelles d'un gardien. Des fois, j'entends des choses qui se disent sur moi, les gens qui ne connaissent pas le poste de gardien de but et qui ont dit que (Keylor) Navas était plus fort que moi. C'est quelque chose qui ne m'a pas énervé mais qui m'a motivé, mais d'un truc de ouf (sic). Je me suis dit 'Ah ouais ? Si je veux être le meilleur, il faut que je me frotte aux meilleurs'. Donc là, quand on a joué contre Paris, il fallait que je voie si j'avais vraiment le niveau et que j'étais vraiment celui que je pensais. Au final, je n'ai pas eu le temps», a ainsi confié Mike Maignan au micro de Canal + dans une interview diffusée ce dimanche dans le Canal Football Club.