Le Barça annonce le départ de deux joueurs !

La suite après cette publicité

S'il va falloir attendre pour avoir des nouvelles d'Ousmane Dembelé officiellement libre depuis hier soir minuit, le FC Barcelone vient toutefois d'annoncer le départ de deux joueurs. «Adama Traoré et Luuk de Jong quittent le FC Barcelone en ce 30 juin, date de la fin de leur prêt. Le Club tient à les remercier pour leur engagement et leur implication et leur souhaite le meilleur pour la suite», peut-on lire sur le site officiel du club Blaugrana.

Sans surprise, Adama Traoré (26 ans), qui avait été prêté par Wolverhampton cet hiver, quitte la Catalogne. Le musculeux ancien espoir du Barça n'a pas convaincu et a rapidement été poussé sur le banc par Ousmane Dembelé. Quant à Luuk de Jong (31 ans), arrivé l'été dernier sous l'impulsion d'un Ronald Koeman encore sur le banc de touche, il est resté un éternel joker de luxe et n'a brillé que trop rarement marquant seulement à six reprises en Liga. Ce dernier est de retour au FC Séville, mais vient d'arriver à Eindhoven pour subir quelques tests physiques avant pourquoi pas de s'engager avec le PSV.