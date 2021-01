Quel avenir pour Rafa Benítez ?

Après son départ du club chinois du Dalian Professionnel cet hiver, Rafael Benítez est à la recherche d’un nouveau projet dans lequel s’inscrire. À cause de la pandémie actuelle, l’ancien entraîneur de Liverpool, du Real Madrid ou encore de Naples ne se voyait pas rester en Chine une saison de plus. L’objectif du coach espagnol est clair : retrouver un nouveau club le plus rapidement possible.

Selon les informations du Times, la Roma a demandé à être informée de la situation du technicien, mais également le Napoli, son ancienne équipe. Les deux clubs réalisent des saisons correctes (la Louve est 3e et les Partenopei sont 5e au classement de Serie A). Mais Paulo Fonseca est fragilisé depuis sa défaite dans le derby face à la Lazio (3-0) et Naples garde un très bon souvenir du passage de l’Espagnol qui y a officié de 2013 à 2015. Newcastle souhaiterait également le faire revenir, mais pas sûr que le Madrilène soit partant. Le retour de Rafael Benítez au haut niveau se précise donc.