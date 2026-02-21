Jesé Rodríguez répond sèchement à ses détracteurs

De retour à UD Las Palmas depuis l’été dernier après des expériences à l’étranger, Jesé Rodríguez a dû faire face à une vague de critiques concernant sa capacité à s’imposer dans l’effectif. La décision du président Miguel Ángel Ramírez de le faire revenir a été vivement contestée par une partie des supporters, qui doutaient de ses qualités. Face à cette défiance, l’ancien attaquant du Real Madrid a choisi de répondre sur le terrain, en inscrivant déjà cinq buts cette saison et en délivrant une passe décisive.

Lors de son passage sur l’émission « El Larguero », Jesé a tenu à adresser un message clair à ses détracteurs. « Je pense être bien ici en ce moment, heureux et comblé. J’ai retrouvé ma famille, le président qui me traite très bien, le soutien du club et de l’entraîneur, et un groupe formidable de joueurs et de personnes », a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « vous savez quoi ? Beaucoup de gens pensent que le président ne connaît rien au football, mais il s’y connaît très bien. Je suis très reconnaissant de la confiance qu’il m’accorde. Il le sait ; nous avons eu de nombreuses conversations à ce sujet, et la meilleure façon pour moi de lui rendre cette confiance a été de faire preuve d’humilité, de travailler dur et de marquer des buts ».