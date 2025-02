Le PSG et l’AS Monaco font le spectacle !

Les chocs s’enchaînent en Ligue 1 ! Après le bouillant OM-OL de dimanche dernier, place à un PSG-Monaco très attendu, qui opposera le leader au 3e du championnat. Une véritable affiche entre deux clubs toujours en course en Ligue des Champions, qui donne souvent des rencontres animées et pleines de buts. Les deux clubs se sont déjà joués deux fois cette saison, avec deux victoires du PSG, en Ligue 1 et pour le Trophée des Champions.

Le PSG l'emporte dans un match à plus de 3,5 buts

Entre le PSG et Monaco, c’est souvent un festival de buts. Le match aller au stade Louis II avait accouché de 6 buts, avec un scénario renversant, pour une victoire du PSG sur le score de 4-2. On envisage un scénario similaire pour ce match au Parc des Princes. Déjà parce que le club de la capitale vient d’inscrire 16 buts lors de ses 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Ensuite parce que les deux équipes proposent une armada offensive impressionnante. Enfin parce qu’on sent le PSG supérieur à ce Monaco certes talentueux mais aux trous d’air réguliers au cours des 90 minutes.

Ousmane Dembélé buteur face à l'OL

Qui aurait pu imaginer un Ousmane Dembélé meilleur buteur de la Ligue 1 au début du mois de février, avec 14 buts au compteur ? Pas grand monde. L’international français vient d’enchaîner deux triplés, contre Stuttgart puis Brest, et en est à 8 buts sur les 4 dernières rencontres. Ajoutez à cela qu’il avait marqué un doublé lors du match aller face à Monaco, et vous obtenez presque la garantie de le voir récidiver vendredi soir face au club de la Principauté.

Mika Biereth buteur face au PSG

C’est ce qu’on appelle des débuts fracassants. A peine arrivé sur le Rocher, en provenance de Sturm Graz, le buteur danois de 21 ans a inscrit la bagatelle de 4 buts en 2 matches, dont un triplé face à Auxerre le week-end dernier. En panne d’efficacité jusque-là, l’attaque monégasque avait bien besoin d’un tel renfort, et Biereth s’est imposé en l’espace de deux semaines comme la principale menace du secteur offensif. Face au PSG, il pourra démontrer tout son talent et faire connaître son nom au plus grand nombre.

