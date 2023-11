LdC : Kylian Mbappé taille les supporters de l’AC Milan

Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est incliné 2 à 1 à San Siro face à l’AC Milan en Ligue des champions. Les Franciliens ont passé une soirée difficile, en particulier Gianluigi Donnarumma. Le portier italien, qui a retrouvé son ancien club, a été hué avant, pendant et après le match. Les tifosi, qui n’ont jamais digéré son départ libre et l’ont traité de mercenaire, lui ont envoyé des faux billets à son effigie.

Après la rencontre, Kylian Mbappé a défendu son coéquipier au micro de Sportitalia. «Il y avait beaucoup de bruit. Ils ont réservé un accueil assez difficile à Gianluigi Donnarumma. Je pense que c’était un peu too much. Mais voilà c’est le football d’aujourd’hui… Les supporters font ce qu’ils ont envie. On ne peut pas leur dire ce qu’ils ont à faire. On a essayé de protéger Gigio du plus possible.» KM7, qui est pourtant fan de l’AC Milan, n’a pas épargné les supporters lombards.