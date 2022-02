OM - Clermont : les compositions probables

La suite après cette publicité

La 25eme journée de Ligue 1 s'achève ce dimanche soir avec l'affiche entre l'OM et Clermont qui se jouera au Vélodrome (rencontre à suivre sur notre direct live commenté). Les Marseillais, à domicile, ont l'occasion d'abord de conforter leur deuxième place devant Nice, mais aussi de se rapprocher du PSG, premier, qui a chuté face à Nantes ce samedi soir. De son côté, Clermont qui n'a que 4 points d'avance sur le dernier espère engranger des points pour s'éloigner un peu plus de la zone rouge de la Ligue 1.

Les deux équipes qui clôturent donc cette journée de Ligue 1 pourront observer leurs concurrents directs un peu plus tôt dans l'après-midi puisque Nice reçoit Angers à 13h et peut ainsi revenir à un point de l'OM avant son match du soir. Alors que les candidats au maintien jouent également tous dans la journée et notamment Bordeaux, lanterne rouge, qui va connaître son premier match avec David Guion sur le banc face à Monaco. Et un succès bordelais mettrait considérablement la pression sur Clermont qui ne serait qu'à un petit point avant de jouer Marseille.

Très peu d'absents

À domicile, dans ce match à enjeu donc, Jorge Sampaoli devrait opter pour une composition assez classique finalement. Pau Lopez va faire son retour dans les cages malgré la grande performance de Mandanda en C4. Devant lui, on retrouverait William Saliba, Duje Caleta-Car, Luan Peres pour les trois de la défense. Sead Kolašinac, de retour dans le onze, évoluerait ainsi en piston gauche, avec Matteo Guendouzi, Gerson et Boubacar Kamara au milieu. Enfin, Arkadiusz Milik serait reconduit en pointe de l'attaque avec Cengiz Under et Dimitri Payet qui occuperait donc le côté gauche de l'attaque marseillaise.

De son côté, Clermont devrait évoluer dans son 4-3-3 habituel. Djoco devrait tenir sa place dans les buts avec sa défense composée de Akim Zedadka, Cédric Hountondji, Florent Ogier et Vital N'Simba. Au milieu de terrain, Johan Gastien serait accompagné d'Abdul Samed et Yohann Magnin. Enfin, Mohamed Bayo serait sans surprise en pointe de l'attaque avec à ses côtés le jeune Lucas Da Cunha et Elbasan Rashani.