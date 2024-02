Premier League : Aston Villa gifle Sheffield United

Aston Villa se plaît à l’avant de cette Premier League. L’équipe de Birmingham n’a fait qu’une bouchée de Sheffield United (0-5). Pourtant à domicile, les derniers du championnat n’ont pas vu le jour dans cette partie. John McGinn commence les hostilités dès la 12ème minute de jeu, après un excellent service en profondeur. De nouveau sur phase rapide, Ollie Watkins double la mise très rapidement (16e). L’international anglais est dans tous les bons coups et se mue en passeur décisif pour le troisième but des Villans signé Leon Bailey (20e). Trois buts en huit minutes, Sheffield United ne parvient pas à stopper le rouleau compresseur adverse. Ils se prennent même un quatrième but avant la pause par l’intermédiaire de Youri Tielemans (30e).

Tous les attaquants auront marqué dans une première mi-temps parfaite. Alex Moreno s’invite à la fête à la reprise grâce à une nouvelle passe décisive d’Ollie Watkins (47e). Sheffield United aurait pu sauver l’honneur avec Vinicius de Souza dans le temps additionnel (90e+1). Mais les ennuies continuent pour les Blades, qui se voient refuser le but après intervention de la VAR. Avec un seul point gagné depuis près de deux mois, ils sont enfouis à la dernière place du championnat, à dix points du premier non relégable. Ce large succès permet aux Villans de reprendre leur 4ème place et prendre deux points sur Tottenham, freiné plus tôt dans la journée par Everton.