OL - OM : Dimitri Payet voulait dire ses quatre vérités à Jean-Michel Aulas

Trop, c'est trop. Déjà visé par un jet de bouteille fin août à l'Allianz Riviera lors du match contre l'OGC Nice (des incidents avaient eu lieu et le match a finalement été rejoué sur terrain neutre en octobre), le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Dimitri Payet a encore été la cible de projectiles pendant l'Olympico OL-OM le 21 novembre dernier. Après quelques minutes de jeu, le Réunionnais n'a pas pu tirer un corner et a reçu une nouvelle bouteille d'eau sur le visage, amenant ainsi l'arbitre a stoppé la rencontre qui n'a jamais repris.

Plusieurs jours après les malheureux évènements le joueur âgé de 34 ans avait donc décidé de se livrer à travers une longue tribune publiée par le journal Le Monde. «Je veux rester digne, contrairement à ceux qui ont fait allusion au fait qu’après tout, je ne devais pas être "si blessé que cela". Ou encore, et ce sont parfois les mêmes, ceux qui voulaient que je reprenne ma place sur le terrain après avoir pris une bouteille en plein visage», avait par exemple expliqué l'ancien Hammer, visant indirectement certaines personnes...

Payet voulait charger JMA

Mais malgré des mots déjà assez forts, le message de Dimitri Payet aurait pu être un peu plus virulent. Car d'après les informations de L'Equipe, l'international français (38 sélections, 8 buts) souhaitait dans un premier temps charger un peu plus le président lyonnais Jean-Michel Aulas. Le principal concerné «voulait régler ses comptes» écrit d'ailleurs le quotidien sportif, mais le numéro 10 phocéen a finalement de décider de ne pas viser directement le boss rhodanien.

Le long coup de gueule de Dimitri Payet sur les violences et les incidents dans les stades aurait donc pu viser un peu plus JMA, mais il n'en a rien été, même si le Phocéen a pu adresser plusieurs messages : «au prochain incident, quel que soit le stade et y compris l’Orange vélodrome, je voudrais voir les deux capitaines, les deux entraîneurs se réunir dans le rond central et décider de ne pas reprendre. C’est aussi aux joueurs désormais de prendre leurs responsabilités. Je sais que cela va faire blêmir les dirigeants de clubs, ceux du foot français et les diffuseurs, mais j’aimerais que cette idée fasse son chemin parce que ça suffit !»