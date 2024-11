Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le septième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Changement de leader en tête du classement puisque Viktor Gyökeres retrouve la première place. L’attaquant suédois reste sur un quadruplé contre l’Estrela Amadora (5-1) et affiche désormais 16 buts en 10 matches.

Le voici désormais devant Robert Lewandowski qui descend à la deuxième place. L’attaquant polonais n’a lui pas trouvé la faille contre l’Espanyol de Barcelone (3-1). Pour autant, son bilan reste excellent avec 14 buts en 12 matches. Il est suivi sur le podium par Harry Kane. Auteur de 11 buts en 9 matches, l’attaquant anglais reste sur des standards élevés avec le Bayern Munich. Buteur contre l’Union Berlin (3-0), il poursuit sur son excellente dynamique.

Galeno fait son entrée

Juste derrière lui, on retrouve Erling Haaland qui échoue au pied du podium avec 11 buts en 10 matches. Le buteur norvégien est resté muet lors de la défaite 2-1 de son équipe contre Bournemouth. Il fait un peu mieux que Mateo Retegui et ses 11 réalisations en autant de rencontres. Le buteur italien de l’Atalanta s’est offert un nouveau pion hier lors de la victoire 3-0 de la Dea contre le Napoli. Sixième, l’attaquant de Francfort Omar Marmoush suit avec 10 buts en 9 matches lui qui a inscrit un nouveau but lors du festival 7-2 des siens contre Bochum.

Ancien joueur du Stade de Reims, Dereck Kutesa se plaît en Suisse où il évolue désormais au Servette. Avec 9 buts en 13 matches disputés, il reste sur un but jeudi contre Zurich (2-2) mais n’a pas marqué hier face à Lausanne. Galeno arrive de son côté à la huitième position. L’ailier brésilien affiche 8 buts en 9 matches et reste sur un doublé contre Estoril (4-0). Devant jouer ce soir face à Fulham, Bryan Mbeumo essayera de soigner ses statistiques avec Brentford. Il comptabilise 8 buts en 9 matches. Dixième, Bradley Barcola clôture ce classement grâce à ses 8 buts en 10 matches. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas pu soigner ses statistiques contre Lens (1-0).

Adriano Bertaccini (Saint-Trond), Ciro Immobile (Besiktas), Thierno Barry (FC Bâle et Villarreal), Toluwalase Arokodare (Genk), Mika Biereth (Sturm Graz), Chris Wood (Nottingham Forest), Loren Moron (Aris), Jhon Cordoba (FK Krasnodar), Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou) et Sem Steijn (Twente) comptabilisent aussi 8 buts mais échouent aux portes du top 10. Maksim Glushenkov (Zenit), Ayoze Pérez (Villarreal), Raphinha (FC Barcelone), Cole Palmer (Chelsea), Mohamed Salah (Liverpool), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Ronivaldo (Blau-Weiss Linz), Dion Drena Beljo (Rapid Vienne), Jonathan David (Lille), Samu Omorodion (FC Porto), Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Jacob Ondrejka (Antwerp), Kevin Denkey (Cercle Bruges), Troy Parrott (AZ Alkmaar), Tjaronn Chery (Antwerp), Edin Dzeko (Fenerbahçe), Oleksandr Nazarenko (Polissya) et Marcus Thuram (Inter Milan) arrivent plus loin avec sept réalisations.

Le classement des tops buteurs européens