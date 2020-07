OL : Marcelo défend Loïc Perrin

Vendredi dernier, le Paris Saint-Germain s'est imposé 1 à 0 en finale de la Coupe de France face à l'AS Saint-Etienne. Mais le club de la capitale a perdu gros puisque Kylian Mbappé est sorti blessé, suite à un tacle de Loïc Perrin, expulsé. Invité à réagir sur le sujet lors d'un entretien accordé au Progrès, Marcelo a pris la défense du Stéphanois.

«Parfois, on veut le ballon et ça ne marche pas… Le foot c’est comme ça. C’est une blessure grave pour Mbappé, mais Perrin n’a pas fait exprès, il a essayé de toucher le ballon. Ça pouvait passer. » Il n'est pas certain que les Parisiens, qu'il croisera vendredi en finale de la Coupe de la Ligue, soient du même avis...