Ligue des Champions : le coup de génie de Luka Modric affole la planète football

La suite après cette publicité

Le Real Modric. Hier soir, le milieu de terrain croate a livré une belle prestation face à Chelsea en quart de finale retour de l'UEFA Champions League. Malgré la défaite des Merengues (2-3, vainqueurs 3-1 à l'aller, ndlr), le footballeur de 36 ans a été l'un des grands hommes de cette rencontre où il a parfois souffert à l'image de son équipe. Mais le Ballon d'Or 2018, précieux défensivement comme offensivement, a surtout su se montrer décisif à un moment clé.

Un amour de passe

Alors que le Real Madrid était mené 3 à 0 et potentiellement éliminé, Modric a dégainé un amour de passe de l'extérieur du pied droit sur le but de Rodrygo, tout juste entré en jeu (1-3, 80e). Un coup de génie millimétré qui a relancé les Merengues, qui se sont finalement qualifiés, et qui a suscité de nombreuses réactions tant le geste était beau. Après la rencontre, Iker Casillas s'est enflammé sur Twitter. *«Sur le 1-3, Luka Modric a la possibilité de se déplacer vers Vinicius Jr. C'était la passe la plus logique et celle qui entre dans la surface adverse. Il met l'extérieur même en un an (de travail) on n'arriverait pas à en faire autant, et donne une passe à Rodrygo qui est une p**** de passe de fou. Etonnant ! Génie». Egalement sous le charme, Alessandro Del Piero, sur le plateau de Sky Italia, a félicité le maestro merengue. «Je lui ai dit : “Profites mon ami, tu as tout fait tout seul!», a confié l'Italien.

En Angleterre, Thierry Henry a déclaré sur le plateau de CBS Sports : «ce type a 50 ans. Mais comment peut-il encore faire cela? C'est exceptionnel». Présent à ses côtés, Jamie Carragher a confié : «si je dois sortir le moment qui m'a le plus marqué sur cette double confrontation, c'est bien cet extérieur du pied magique. Cette passe a tout simplement changé le match. L'une des plus belles que je n'ai jamais vues ! Il est célèbre pour ce geste mais cela me fait le même effet à chaque fois. C'était absolument parfait et juste magnifique à regarder». Sur BT Sports, Rio Ferdinand a commenté : «cette passe décisive de Modric est la raison pour laquelle j'ai perdu ma voix aujourd'hui. C'est tout simplement illégal de faire cela ! J'ai crié 'Luka', 'Muka'. Mais quel que soit son nom, ce joueur est phénoménal».

La presse s'agenouille

Elu MVP de la rencontre par l'UEFA et homme du match par la Rédaction FM qui lui a attribué la note de 7,5, Modric a aussi été encensé par la presse. "Avec Modric sur le terrain, rien n'est impossible. Une statue déjà !", titre Marca ce mercredi. Le quotidien espagnol a ensuite ajouté un commentaire tout aussi dithyrambique.

𝗠odrić

𝗩uestro

𝗣adre pic.twitter.com/Y0bxPkFIZP — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 12, 2022

«Dans son élément, celui des fêtes et des grandes soirées. La première mi-temps a été consacrée à la façon de défendre plutôt que de créer. (...) Génie absolu sur la passe qui amène le but à Rodrygo ! Il a été partout. Quand Modric est là, rien n'est impossible». AS a aussi été ébloui par lui. «Il n'a pas l'air humain. Sa passe avec l'extérieur pour le but de Rodrygo était l'adrénaline dont un Madrid sur le point de s'agenouiller avait besoin. La façon dont il maîtrise également la passe est quelque chose qu'il devra un jour expliquer, car la science ne l'a pas encore compris».

De pire transfert à MVP en dix ans

A sa façon, la presse catalane l'a aussi salué. Sport a écrit : «il ressemblait à un poulet sans tête, courant de haut en bas sans trop de sens. Trop de punitions pour un footballeur de sa stature, un talent unique. Il n'a jamais donné le sentiment de se sentir à l'aise, mais la fortune sourit toujours à Madrid et son apport a été cette passe, qui a permis une prolongation qui n'aurait pas dû exister».

Auteur d'une passe en or, le joueur madrilène, 9 assists au compteur cette saison, était sur un nuage après la rencontre. «Une nouvelle soirée incroyable. C'est une défaite très douce. (...) C'est une énorme fierté d'entendre le public crier mon nom, je le remercie de son soutien et de son affection depuis mon premier jour ici». Et pourtant, ses débuts dans la capitale espagnole n'avaient pas vraiment convaincu puisque l'ancien joueur de Tottenham avait été élu pire transfert de l'année il y a dix ans en 2012. Une anecdote qui doit bien faire sourire au Real Madrid, où il collectionne les titres et donc un nouveau trophée de MVP après son match face à Chelsea.