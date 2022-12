Espagne : Luis Enrique a un regret pour Pablo Sarabia

La suite après cette publicité

Deux, c'est le nombre de minutes qu'aura joué l'attaquant du PSG, âgé de 30 ans, lors de ce Mondial au Qatar avec l'Espagne. C'était lors de l'élimination contre le Maroc en huitièmes de finale. Évidemment frustrant pour lui. D'ailleurs, son sélectionneur Luis Enrique a reconnu s'être trompé concernant la gestion de Pablo Sarabia, et l'a regretté dans un live Twitch avec Ibai Llanos.

« Pablo Sarabia aurait dû avoir plus de minutes. Au championnat d'Europe, il a été spectaculaire. Au PSG, il en a joué zéro, contre la Jordanie il n'a pas été inspiré. Il avait l'air bien à l'entraînement. Maintenant, je l'aurais mis dans l'équipe de départ. Je ne me fais pas de reproches, je dois prendre une décision et peut-être aurions-nous perdu de toute façon. Tout est allé dans le mauvais sens », a déclaré le désormais ancien sélectionneur de la Roja.