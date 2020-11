LdC : Marcel Dib se paie à son tour l'OM

Si certains observateurs laissaient entendre que l’Olympique de Marseille avait une chance de faire un résultat mardi soir contre Porto et ainsi redonner une lueur d’espoir à ses supporters, d’autres ne se faisaient pas d’illusions et s’attendaient tout bonnement à voir l’OM s’incliner lourdement tant cette équipe a démontré qu’elle n’avait pas le niveau pour batailler sur la scène européenne aux cotés des cadors. Pour l’ancien milieu de terrain phocéen Marcel Dib, la gifle reçue à Porto n’a rien de surprenant. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé dans les colonnes de L'Équipe ce mercredi.

«Je savais avant le match que l'équipe n'avait pas le niveau. On veut se qualifier pour la Ligue des Champions, mais si c'est pour composer une équipe avec des joueurs qui n'ont pas le niveau… Il n'y a pas cette envie qu'on voit en Ligue des Champions, de montrer qu'on est capables. On voit toujours les mêmes copies. C'est léger, il n'y a pas de percussion devant. C'est limité», a ainsi conclu le sexagénaire passé à l’OM entre 1994 et 1996.