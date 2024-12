PL : Chelsea chute face à Ipswich Town, Aston Villa accroché par Brighton

Ce lundi, la 19e journée de Premier League se poursuit avec deux affiches alléchantes. Quatrième de Premier League, Chelsea pouvait redevenir le dauphin de Liverpool en cas de succès. Les Blues ont toutefois connu une soirée compliquée sur la pelouse du promu Ipswich Town. Concédant un but précoce de Liam Delap sur penalty (12e), les Londoniens ont ensuite vu le but de Joao Félix être refusé (24e). Au retour des vestiaires, Liam Delap a réalisé un gros travail sur la gauche de la surface avant de servir victorieusement Omari Hutchinson (53e). Avec cette victoire 2-0, Ipswich Town remonte à la 18e place et revient à un point de Wolverhampton, premier non relégable. Pour Chelsea, c’est plus compliqué puisque les Blues sont relégués à dix points du leader Liverpool qui compte un match de moins.

Dans le même temps se jouait un match entre outsiders aux places européennes entre Aston Villa et Brighton. Cela avait d’ailleurs bien démarré pour les Seagulls quand Joao Pedro trouvait Simon Adingra entre les lignes. D’une sublime frappe enroulée, l’Ivoirien allait conclure sur la droite du but (12e). Pas de quoi inquiéter Aston Villa qui allait revenir. Avant la pause, Ollie Watkins égalisait sur penalty (36e). L’attaquant anglais enfonçait d’ailleurs le clou en délivrant une offrande pour Morgan Rogers au retour des vestiaires (47e). Mais Brighton n’allait pas abdiquer et Joao Pedro trouvait Tariq Lamptey qui allait égaliser (81e). Avec ce match nul 2-2, Aston Villa reste neuvième et Brighton pointe au dixième rang.